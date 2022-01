Fastelavnsboller i København

Vi når knap at træde ind i et nyt år, før Københavns mange lækre bagerier begynder at reklamere med deres take på årets fastelavnsbolle. Den søde spise har fået fornyet popularitet gennem de seneste år, og omkring fastelavnstiden har det nærmest været umuligt at undgå lange køer til bagerierne for at få fat i en af de smagfulde fastelavnsboller, ligesom Instagram har flydt over med billeder af dem.

Har du også lyst til at sætte tænderne i en lækker fastelavnsbolle, men er i tvivl om, hvor du får byens mest velsmagende version? Vi guider dig her til, hvor du får Københavns bedste fastelavnsboller. Har du mod på at kaste dig over hjemmelavede fastelavnsboller, så tjek vores allerbedste opskrift her.