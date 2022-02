Restaurant Alchemist har to Michelinstjerner og ovenikøbet en Michelin green star for deres fokus på gastronomi og bæredygtighed. Chefkok Rasmus Munks mission med Alchemist har været at kreere noget dybere for at få mennesket til at tænke:

"Når det kommer til at minimere madspild, er industrien kommet langt. Jeg ser det som min mission at tage diskussionen et skridt videre og sætte fokus på det større billede. Hvis vi kan få folk til at stoppe op og tænke, er vi på vej mod forandring," skriver chefkokken blandt andet på restaurantens hjemmeside.

Alchemist fokuserer på at stimulere alle fem sanser og udforsker elementer fra teater, kunst, videnskab og teknologi. The experience byder på hele 50 retter, som serveres over fem akter, og varer mellem fire og seks timer, hvor du guides igennem Alchemists universer, mens dine sanser udfordres.

Adresse: Refshalevej 173C, 1432 København K

