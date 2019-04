10 tips, der giver dig perfekt hud

SÅDAN VIRKER DIN HUD:

Din hud skal ikke kun plejes og beskyttes udenpå mod udtørring og forurening med cremer, olier og solfaktor. Din hud skal også plejes indefra for at holde sig ung og spændstig. Under den synlige overhud ligger underhuden. Her dannes kollagen og elastin, som holder huden glat og elastisk.

Produktionen af kollagen og elastin falder naturligt med alderen, men usund kost og livsstil kan fremme processen, fordi det stresser underhuden med frie radikaler, som skader dine celler. Antioxidanter som vitaminer og mineraler og især vitamin C og E og selen bekæmper frie radikaler. Derfor er de også gode at indtage for at holde huden ung.





Kilder: Læge Irene Hage, ernæringsvejleder Thorbjörg Hafsteinsdottir og kosmetolog Line Friis.