Problem: Højt indhold af pesticider

Chili har utallige gode egenskaber, men desværre er den flere gange kåret til at være en af de fødevarer med det højeste indhold af giftige sprøjtemidler. Det skyldes, at chili, ligesom peberfrugt, ofte er udsat for insektangreb ved dyrkning, og derfor bliver der brugt utroligt mange pesticider til at beskytte de ikke-økologiske chilier.

Hertil kommer, at de chilier, du finder i supermarkedet, ofte er importeret. Derfor indeholder de ofte en type pesticider, som ikke tillades i det danske landbrug og er yderligere skadelige for din sundhed.