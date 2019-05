5 helt almindelige morgenvaner, der gør dig træt hele dagen

Du får ikke drukket vand fra morgenstunden

Der er en grund til, at vi vågner op med ildelugtende morgenånde – dehydrering. Kroppen bruger hele natten på at tære på det vand, som vi har drukket dagen inden. Derfor vågner vi altså op let dehydrerede, og derfor bør du komme i gang med at drikke vand allerede fra morgenstunden sammen med din sunde morgenmad.

Du går i bad om aftenen

Et dejligt varmt bad om aftenen gør en søvnig og gør det lettere at falde i søvn, ikke? Falsk. Selvom det kan føles sådan, så gør det varme bad det sværere for kroppen at sænke sin temperatur og få en god nats søvn.