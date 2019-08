Søvn, motion og afbalanceret kost er vejen til en sund hverdag, men hvis du ønsker at optimere din sundhed yderligere, kan du supplere med kosttilskud.

Udbudet af kosttilskud er større end nogensinde, og de er langt fra alle lige nødvendige. Sørger du for at spise varieret, kan kroppens behov for vitaminer og mineraler nemlig dækkes igennem kosten – på nær disse to.

Ifølge en artikel på Businessinsider.com er D-vitamin og zink stort set de eneste to tilskud, som kan være svære enten selv at danne eller få nok af igennem kosten.