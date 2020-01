Denne sang øger din udholdenhed under træning og hæver din IQ

Træning gør ikke kun dit kondital bedre, men skulle efter sigende – ligesom klassisk musik – også gøre dig klogere. Derfor har det svenske sportsmærke Björn Borg sat sig for at kombinere de to i en nykomponeret klassisk symfoni, der lover at øge din udholdenhed under træningen og hæve din IQ. Musikken er udarbejdet i samråd med en træningsekspert, en neurolog og en klassisk musikkomponist, og samarbejdet har affødt, hvad Björn Borg præsenterer som verdens smarteste træningsnummer ved navn Symphonia exercitii et intelligentiae. Den medrivende symfoni på hele ti minutter kan findes på Spotify, og med den i ørerne er der dømt supertræning for både krop og de små grå.

