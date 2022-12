Derfor skal du bestille frugt til døren

Få frugt og grønt leveret til din hoveddør

Det kan også være, at det er på hjemmefronten, du vil implementere de grønne spisevaner. Det kan du gøre med FrugtKasser og grøntsagskasser leveret til døren privat. Disse kasser gør det ekstra nemt at optimere sundheden i hverdagen.

Med servicen undgår du den alt for velkendte situation i supermarkedet - for hvad skal du vælge, og hvordan får du lige bugseret det hele hjem, uden at bredbladet persille bliver til fladtrykt persille?

Det gør det også nemmere at tilberede sunde måltider hjemme i køkkenet. Kassen skal bare bæres ind på køkkenbordet, og så er du klar til at gå i gang med opskriften. Det er op til dig, om du vil vælge en færdigpakket kasse, eller om du selv vil skræddersy indholdet.

Du har altså rig mulighed for selv at styre, om det er blandede salater, sprød kål og rodfrugter, der skal i kurven, eller om du er til agurk og tomat - eller det hele på én gang. Husk, at vi har brug for rigtig mange grove grøntsager på en dag (300 gram), så rodfrugter og kål vil gøre sig godt i kassen. Bon appetit!