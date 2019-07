Er du blevet solbrændt? Så skal du ikke gøre, som du plejer

Sommeren er over os og solen står højt på himlen. Du ved nok godt, at du skal passe på solens stråler, men hvis uheldet alligevel er ude, skal du især være opmærksom på én ting.

De fleste reagerer på solskoldning ved at dække det forbrændte område med tøj, for derefter at formode, at de igen kan opholde sig i solen. Men tøj er ingen effektiv beskyttelse mod solens stråler – eksempelvis svarer en hvid bomuldsbluse til solfaktor 8, mens en sort samme ligger omkring faktor 12. Endvidere er det intet sjældent syn, at folk bader med en bluse for at skærme for solen, men det gør blot fejlen endnu større, da våde T-shirts blot har en solfaktor på 2.

Beskyttelsesfaktoren i forskelligt tøj afhænger selvfølgelig af materialet, men overordnet set skal beklædning altså ikke anses som solbeskyttelse, når du er blevet forbrændt.