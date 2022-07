Er der forskel på, hvor let mørk og lys hud bliver forbrændt?

“Ja, fordi sollys trænger nemmere igennem lys hud. Både mørk og lys har samme mængde pigmentproducerende celler, melanocytter, men der forekommer en mindre mængde melanin ind i den lyse hud. Samtidigt har pigmenterede mennesker det, man kalder for et bedre DNA-repair. Det betyder, at selv hvis folk med mørkt pigmenteret hud får DNA-celleskader fra solen, er kroppen bedre til regenere sig selv end hos folk med lys hud.

Den mørke hud er naturligt bedre beskyttet på grund af indholdet af melanin, men hvad sker der, hvis den alligevel bliver forbrændt?

“Meget pigmenterede mennesker er naturligt bedre beskyttet med, hvad der svarer til en faktor 13,8, hvor en meget lys hudtype, der har fået farve, ikke er beskyttet med mere end faktor 2, men det betyder ikke, at folk med meget pigment ikke kan få hudkræft. På trods af, at mørk hud modsat lys primært påvirkes i de øvre hudlag, er der stadig risiko for hudkræft. Normal hudkræft er ikke nær så farligt som for eksempel modermærkekraft, men problemet er, at man for eksempel kan blive solbrændt i sine 30’ere, men først få hudkræft af forbrændingerne, når man er i 60’erne. Derfor skal man huske at passe på uanset pigmenttype, sådan at man ikke opnår en DNA-skade, som vil blive til hudkræft senere i livet. Forestil dig, at du har en form for reservoir med en bestemt mængde DNA-repair, som kan vedligeholde din celler fra skader fra for eksempel UV-stråler. Tager du konstant fra denne skål, så bliver den til sidst tømt, og så er det, at canceren opstår.”