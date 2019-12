Smoothies har længe været en populær drik, og alt efter hvad den indeholder, menes den grønne cocktail at kunne hjælpe på alt fra forkølelse til trist hud. Sidstnævnte er også på listen over, hvad Amazing Spaces to nye urteblandinger er udviklet til at afhjælpe. Prøv for eksempel deres Collagen shake med granatæble, kisel og C-vitamin, som medvirker til at danne og bevare kollagen i huden. Bland to skefulde i din juice, smoothie eller mandel- og havremælk hver dag eller over en periode som kurforløb for en forhåbentligt mærkbart sundere hud.

Urteblanding, Amazing Space 395 kr.