Nyt produkt modvirker oppustethed

Har du også prøvet at have vand i kroppen, ved du, hvor irriterende det er, når mave eller fødder føles mere hævede end normalt. Det kan ske i forbindelse med den månedlige cyklus eller i perioder, hvor du indtager meget alkohol, for eksempel i julefrokostsæsonen. Heldigvis kan du gøre dit for at dæmpe den oppustede følelse ved at drikke rigeligt med vand og sætte gang i blodcirkulationen med tørbørstning eller en tur under den kolde bruser. Spis grove, fiberrige grøntsager frem for pasta og ris, da stivelse holder på den ophobede væske i kroppen, og supplér eventuelt med et vanddrivende tilskud som Vitavivas Water away complex.

Water away complex, Vitaviva 298 kr.