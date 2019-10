Sådan halverer du risikoen for depression og angst med frugt

Islandske Gló er ved at blive en populær kæde herhjemme, fordi de byder på sunde retter og takeaway baseret på grøntsager. Nu har Gló sat sig for at servere en sund cocktail – så sund, som sådan en nu kan blive med et skvæt gin i. Ud over gin indeholder drinken rødbedesaft og frosne solbær, hvilket betyder, at din fyraftenssjus også indeholder et skud vitaminer.

Få den på deres restaurant på Værnedamsvej 18 i København.