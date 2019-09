Sådan holder du underlivet i balance

Et sundt underliv starter med den rette rens

Ingens underliv er ens, men en ting er sikkert: Det er helt normalt at have udflåd. Udflåd er med til at holde slimhinderne sunde og at opretholde den korrekte pH-værdi. Men når udflåd blandes med sved eller menstruationsblod i løbet af dagen, kan det være rart at vaske sig, fordi det forhindrer bakterierne i at udvikle sig og give lugtgener. Ligesom under dine arme er det nemlig ikke sveden – eller i dette tilfælde udflåddet – der giver lugtgenerne. Lugten opstår først, når den kommer i kontakt med bakterier, og derfor er det rart at kende de produkter, som renser de dårlige bakterier væk. Inden du rækker ud efter den skummende håndsæbe, så husk, at du ikke må vaske med skrappe produkter, som ændrer skedens pH-værdi. Det kan give kløe og tørhed, og du bør i stedet bruge en intimvask som Libresses V-care intimvask, der er udviklet til den følsomme hud.