Ligesom med alle andre sår, skal vablen og den omkringliggende hud holdes så steril og bakteriefri som muligt. Du bør derfor holde dig fra at forsøge at fjerne den døde hud, som kommer, når vablen er sprunget. Sørg i stedet for at have god hygiejne ved at vaske foden med vand og sæbe, og tørre huden godt efter hvert bad. Sæt dernæst et plaster over vablen, som beskytter imod infektion, indtil vablen er helet ordentligt op, og skift jævnligt plasteret.

© Anna Stokland