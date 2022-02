Skønhedsredaktøren: Det fik jeg ud af min juicekur

En juicekur er et kortvarigt forløb, hvor din normale kost bliver sat på pause til fordel for en diæt bestående primært af flydende kost fra juice lavet af grøntsager og frugt og aftensmad bestående af grøntsagssuppe. Anna Tea råder desuden til, at du i de tre dage giver kroppen en pause fra koffein og alkohol, og i stedet kun drikker vand og urtethe.

Det betyder, at jeg i tre dage ikke indtog meget mere end fire juices og en suppe om dagen suppleret med en avocado og to kogte æg dagligt, hvilket Anna Tea også råder til at man gør. Juicen består af frugt og grønt fra Eat Grim tilsat for eksempel spirulina eller kul. Det lyder umiddelbart ekstremt, men i princippet har jeg fået et rimeligt antal kalorier dagligt på 1.500 kcal, plus hvad end der nu er i avocado og æg.

Formålet med juice- og suppekuren var ikke, at jeg skulle tabe mig. I 10’erne trendede juicekurene med løftet om øjeblikkeligt vægttab, hvilket også er en af grundene til, at de blev så udskældte.

Det er også efterhånden slået fast, at alt hvad du taber på en juicekur oftest bare er væske og kommer tilbage, så snart du lever som før. Jeg må derfor kraftigt fraråde at gå på juicekur, hvis ønsket er en ændring af tallet på badevægten. Her tror jeg på et langt sejt træk med en langvarig ændring af kost, livsstil og mere tid i fitnesscenteret, men også en grundig refleksion over, om du overhovedet behøver eller vil det vægttab?