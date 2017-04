4 tricks, der får makeuppen til at holde længere

4. Brug en base under øjenskyggen

Det er et velkendt problem, at øjenskygge kan samle sig i streger over øjet. Man kan nemt fristes til at tro, at produktet er af dårlig kvalitet, men det er ikke nødvendigvis øjenskyggen, der er synderen.

Problemet kan afhjælpes ved at lægge en helt mat farve som base, før du påfører din ønskede farve. Du er sikkert blevet bedt om at bruge en primer på øjenlåget, men det eneste, den vil gøre, er at forstærke farven på øjenskyggen. Du skal påføre en helt mat farve for at absorbere hudens olielag. Brug en bred børste, og påfør et par ekstra lag, før du lægger øjenmakeuppen.

Prøv eksempelvis Bobby Browns øjenskygge i farven Bone.





