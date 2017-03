På dette tidspunkt begynder din hud at se ældre ud

40'erne

Omkring de 40 år, vil du for alvor kunne se en ændring i din hud, fordi cellerne begynder at ældes og bliver langsommere til at danne nye celler.

For at få vækket huden og dens produktion af nye celler, skal du derfor begynde at bruge hudplejeprodukter med retinol, glycolsyre og peptider i.

50'erne

I denne alder vil de fleste kvinder opleve at komme i overgangsalderen, hvor hudens barriere svækkes, hvilket gør det sværere at holde den fugtet.

60'erne

Forskningens sidste milepæl er omkring de 60 år, hvor hudens evne til at fugte sig selv falder dramatisk.

Der er dog hjælp at hente, da let motion i form af cykling eller løb to gange om ugen kan transformere proteinstrukturerne i huden, således at den vil minde mere om en hud i 30’erne end i 60’erne.