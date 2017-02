“Det er den største gave, du kan give din hud og din sundhed”

Din krop har brug for smørrelse både udenpå og indeni. Oliernes indhold af antioxidanter og fedtsyrer har en dokumenteret positiv og opbyggende virkning på hudens cellestruktur og din generelle sundhed. Du vil måske blive overrasket over, hvilken olie, der har den største skønhedsfremmende effekt.

Først og fremmest er det vigtigt altid at vælge rene, økologiske olier af høj kvalitet. Når først olien er åbnet og der kommer ilt ind i flasken, undgå da at ryste den, så den ikke oxiderer unødigt.

Brug eventuelt olierne om aftenen, i stedet for natcreme, eller bland en dråbe i din creme, hvis den ikke er fed nok i vintermånederne. Hvis du hører til dem, der synes, at olierne fedter for meget, så kom dem på fugtig, halv-våd hud, så trænger de hurtigere ind.

Du kan med fordel bruge en økologisk rosenvand på spray under din olie. Rosenvand binder fugt til huden og hjælper olien med at trænge ind. Jeg anbefaler Tromborgs Rose water.

Her er et udpluk af mine yndlingsolier, som alle er kendt for deres skønhedsfremmende virkning.