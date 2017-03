I mit toiletskab: Sara Rostrup

HVORDAN PLEJER DU DIT HÅR?



“Jeg vasker det to gange om ugen og bruger shampoo, hårkur og balsam hver gang. Mit hår er meget behandlet – jeg farver det ofte lys rosa. Jeg frisker det op med en farvet balsam. Jeg sværger til mærkerne Davines, Shu Uemura og R+Co. Jeg bryder mig ikke om følelsen af nyvasket hår, så jeg bruger altid stylingprodukter, som giver fylde og struktur. Intet slår Oribes Dry texturizing spray.”

HVAD ER DIT FORHOLD TIL EN SUND LIVSSTIL?



“Heldigvis meget afslappet – måske endnu mere efter at jeg blev mor for tre år siden. Jeg ved, hvad der er godt og dårligt for mig, både når det gælder motion, og når det gælder, hvad jeg putter i munden. Jeg kan godt lide at træne for at holde kroppen stærk, og jeg vil gerne være i god form, nu hvor jeg er gravid med nummer to. Men jeg orker ikke at bruge tid på at tælle kalorier. Det er livet for kort til.”