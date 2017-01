Parfume kan faktisk gøre dig smukkere

Ifølge ny forskning foretaget på Monell Chemical Senses Center, er det netop blevet påvist, at kvinders ansigter vurderes til at være mere attraktive, når de bedømmes sammen med duften af en behagelig parfume.

Det skyldes, at når vi udsættes for en duft og samtidigt ser et ansigt, så smelter de to sanseoplevelser sammen til én samlet bedømmelse. Hvis duften opleves som god, vil den have en positiv indvirkning på opfattelsen af det pågældende ansigt. Opdagelsen beviser altså, at ansigter bliver følelsesmæssigt evalueret af hjernen.