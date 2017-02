Sådan får du vipperne, du altid har drømt om

Har du endnu ikke prøvet et vippeserum, kan vi kun anbefale dig at prøve det. Et vippeserum er nemlig intet mindre end genialt og leverer den lovede effekt.

Efter fire til otte uger vil du få markant længere vipper, og nogle oplever også, at vipperne bliver mørkere og tykkere. Et vippeserum skal oftest påføres om aftenen og lægges langs de øverste vipperødder, uden at komme i kontakt med øjnene eller din hud, da det kan irritere. Serummet holder to til fire måneder og i denne periode, vil du have længere og smukkere vipper end nogensinde før.

Eyelash conditioner, Revitalash hos Beautycos.dk 749 kr. (før: 889 kr.)