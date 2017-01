Skønhedsredakøren: Sådan får du færre synlige porer

“Matcha-te er kendt for sit høje indhold af antioxidanter, der beskytter din hud mod frie radikaler, og med lidt hjælp fra Origins kan du nu brygge din helt egen ansigtsmaske på den grønne te. Jeg blander to teskefulde af Matcha madness-pulveret med to teskefulde varmt vand og lader masken sidde i 10 minutter.

Den kan være lidt svær at fordele jævnt i ansigtet, og du skal bruge en vaskeklud, når den skal fjernes igen, men resultatet er alle anstrengelserne værd. Masken beroliger huden og gør den mere blød og med færre synlige porer.”

RitualiTea matcha madness, Origins 295 kr.