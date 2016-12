10 nytårsforsæt, du faktisk kan holde

2016 er for alvor gået på hæld, og lige om hjørnet venter 2017. Med afslutningen på et år og begyndelsen på et nyt følger traditionen tro de berygtede nytårsforsæt.

Er du også træt af altid at skuffe dig selv med tomme løfter om, at du i det nye år vil træne mere, spise mindre usundt og måske skære lidt ned på byturerne?

Så læs med her, hvor vi giver ti simple nytårsforsæt, du faktisk kan holde.

1. Send håndskrevne breve

Der er intet som at modtage et sødt, personligt håndskrevent brev eller kort. Men vi er for dårlige til at få det gjort og ender (næsten) altid med den lette sms- eller mail-løsning. Spred glæde og smil ved at sende et lille brev til en du holder af – bare for at fortælle, at du tænker på ham eller hende.

2. Donér småpenge

Det er langt fra os alle, som har råd til at støtte den ene velgørende organisation efter den anden. Men du har sikkert en bunke småpenge til at ligge og rode rundt i bunden af tasken – og hvorfor ikke støtte den venlige hjemløse ved Føtex med dem?

3. Sig tak

De fleste af os siger tak hver eneste dag, men der er tidspunkter, hvor et ekstra tak kan gøre den store forskel. Hvad med at efterlade et lille brev med ordet 'tak' skrevet på til hende, der gør rent på kontoret? Eller hvad med at sige tak til manden, der gad at flytte sig, så du kunne komme ind i metroen?