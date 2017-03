13 items fra 00'erne, du helt sikkert kan huske

Selvom vi nogle gange husker tilbage på 00'ernes mode med en vis foragt, kan vi ikke komme udenom, at var en festlig periode på modefronten. Alt var tilladt, og her blev hverken sparet på bling, farver eller logoer. Om sommeren kunne man eksempelvis slippe afsted med et outfit bestående af stumpede bukser, en mavekort, neonfarvet top, en Von Dutch-kasket og et par gigantiske solbriller, der gerne skulle matches med et par lige så store øreringe.

I koldere perioder stod den på bluser fra Nørgaard Paa Strøget, ekstremt lavtaljede jeans fra Miss Sixty eller et par joggingbukser fra Everlast parret med et par udtrådte bamsesko eller Kawasaki-sneakers.

Nogle af 00'ernes items er allerede vendt tilbage, mens andre ikke er blevet set siden Paris Hilton og Lindsay Lohan var på mode.

Få et glædeligt gensyn med 13 af 00'ernes mest mindeværdige items her.