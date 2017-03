7 ting, du skal fjerne fra dit cv

5. Drop de åbenlyse kompetencer

Selvfølgelig ønsker du at vise, at du har mange gode kompetencer, men undgå de allermest åbenlyse.

Det er som regel ikke nødvendigt at fortælle om dit kendskab til for eksempel Microsoft Word, da det i dag er sværere at finde nogen uden denne kompetence, end nogen med.

6. Undgå at diskriminere

Hold en anelse tilbage med den personlige information, hvis det på nogen måde kan virke diskriminerende eller stødende.

Lad for eksempel være med at komme for meget ind på religion eller politik i dit cv.

7. Gør det kort

Hold dit cv på en til to sider. Det bør kun fylde mere end det, hvis du har en god grund til det. Ved at holde det kort sikrer du dig, at arbejdsgiveren læser det hele, og dermed får alle dine kompetencer med.