Danske denimmærker, du skal kende

Moderne klassiskere

Five Units har fokus på bukser, i særdeleshed jeans. Det vigtige for mærket er at bruge innovative materialer til at kreere de perfekte jeans. Hver sæson bliver pasform og styles udviklet, så de passer til sæsonens tendenser.

Favoritmodel: Penelope ser helt klassisk ud forfra, men har en syning bag på benet, der giver bukserne kant og gør dem moderne.

Five Units hos Boozt.com 799 kr.