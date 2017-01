Brudekjoler er nok noget af det smukkeste her i verden, og selvom farven for det meste forbliver den samme, så ændrer snit og form sig fra år til år.

Derfor kan det være en god idé at holde sig opdateret på de nyeste brudetendenser – uanset om du snart skal op ad kirkegulvet eller bare elsker at drømme dig væk i smukke kjoler.

Her kan du danne dig et overblik over årets fem største og smukkeste brudetrends.

Psst ... Derfor skal du bære forlovelsesringen på venstre hånd