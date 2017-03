DIY: Sådan laver du it-øreringene

Det sidste step

1. Nu er du snart færdig. Ståltråden skal beklædes med perler. Læg gerne ståltråden dobbelt, hvis det kan lade sig gøre. Når den er lang nok, skal du binde en midlertidig knude, så perlerne ikke glider af.

2. Enden af ståltråden stikkes op i midten af filtrullen nedefra. Start med at vikle den perlebesatte tråd rundt, og sørg for, at de ligger helt tæt. Du kan med fordel sy ståltråden fast for at sikre, at den bliver siddende. Sy indimellem rækkerne, og sørg for at gemme sytråden godt bag perlerne.

3. Når du når til toppen, vil du muligvis opdage, at du har sat for mange perler på ståltråden. Bind den midlertidige knude op, tag dem af igen, og afslut med en klemmeperle.

Hvis man stadig kan se filten i toppen, kan du sy et par perler på med den almindelige sytråd.