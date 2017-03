Her er sæsonens it-sko

Fra øvesko til 80’er-glam

Kitten heels opstod i 50’erne som en slags uddannelseshæl for unge piger. Høje hæle blev associeret med sex og var derfor ikke anstændige for piger i trettenårsalderen og ned. I stedet kunne de øve sig på de lavere hæle og vænne fødderne til de højere luftlag. Der findes ikke et entydigt svar på, hvorfra navnet kitten heels stammer, men det menes at være en kærlig betegnelse for de unge piger. Desuden er der den simple kendsgerning, at killinger er korte og små. Hvis en lang hæl er en kat, er en kortere hæl en killing.

I 60’erne gik kitten heels fra at være en praktisk foranstaltning til at blive en modesko med stor popularitet blandt piger og kvinder i alle aldre. Det skyldtes især, at skuespilleren og modeikonet Audrey Hepburn med sine 170 centimeter foretrak kitten heels frem for høje stiletter.

I 80’erne dukkede kitten heels for alvor op igen. I filmen Desperately Seeking Susan slog 80’ernes ultimative stilikon Madonna fast, at kitten heels også fungerer til lukkede sko, da hun iførte sig et par langskaftede nittestøvler med en lille tynd hæl. Sammen med kilehælen blev kitten heels således skosynonym med 80’er-moden.

Gemt væk og forhadt i 90’erne og 00’erne, men nu er den altså fundet frem og genfortolket overalt på catwalken.