Her er sæsonens mest hypede items

Det klassiske jakkesæt bliver en tand mere cool og afslappet med et par shorts. Gå efter et eksklusivt look med spinkle hæle, eller tilføj herresko for at fuldende den maskuline stil.

1. Jakke 1.799 kr. // shorts, 999 kr. Begge fra Baum und Pferdgarten // 2. Jakke 1.400 kr. // nederdel 900 kr. Begge fra Stig P // 3. Jakke ca. 5.900 kr. // shorts, ca. 4.100 kr. Begge fra Mulberry