Sådan undgår du at købe fake varer på nettet

3. Kontaktinformationer

Sommetider findes der hverken telefonnumre eller mailadresser. Det eneste, man kan finde er en kontaktformular.

De fleste ærlige virksomheder er ikke bange for at oplyse firma- og kontaktinformationer.

4. For godt til at være sandt?

En god tommelfingerregel er, at hvis et tilbud lyder for godt til at være sandt, så er det nok for godt til at være sandt.

Mange uærlige hjemmesider promoverer sig selv med usandsynligt gode priser. Med lidt realitetssans og research når du altid langt.

5. Betalingen

Det er vigtigt, at du altid foretager betalingen med kreditkort, og ikke via Westernunion eller bankoverførsler – så har du nemlig igen sikkerhed.





Nu burde du være klædt på til at shoppe løs på nettet – blot husk disse fem tips og din sunde fornuft.

God onlineshopping!





