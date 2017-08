Derfor må du aldrig rede vådt hår

“Du må aldrig rede vådt hår” er en sætning, de fleste af os har hørt hos frisøren eller opsnappet i et magasin. I en travl hverdag er vi nok mange, der trodser dette råd, men efter at have læst præcis, hvor skadeligt det er, vil du formentlig lade børsten ligge efter badet.

For at blive klogere på, hvad der sker med det våde hår, har vi rådført os med Dysons håreksperter, der har undersøgt mere end 1.600 kilometer hår for at finde ud af, hvad der skader vores lokker.

En af de største hverdagssyndere er altså at rede det våde hår. For at forstå, hvorfor de daglige skader er så fatale, må man først forstå hårets cyklus.