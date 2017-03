3 hårtørrer-fejl, du helt sikkert begår

1. Du tørrer ikke håret helt færdigt

Vil du have mere volumen i håret, skal du huske at tørre det helt færdigt. Mange begår den fejl, at de stopper med at føntørre håret, når der er omkring fem til til procent fugt tilbage i håret.

Det bevirker, at al den fylde du har skabt med hårtørreren vil klaske sammen, og du ender med helt fladt hår igen.

Psst … Læs frisør Rie Gerners gode tip til, hvordan du sikrer dig, at håret er helt tørt