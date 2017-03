Dette trick vil få dit ansigt til at syne slankere

Der er ikke det store, vi kan gøre for at ændre størrelsen på vores ansigt. Dog findes der et enkelt trick, som kan få dit ansigt til at syne slankere.

Håret indrammer vores ansigt og derfor kan du ved hjælp af dine lokker få dit ansigt til at se tyndere ud. Det hele afhænger af, hvor din skilning ligger.

En midterskilning er får ofte ansigtet til at syne bredere. Kort pandehår eller korte etager, der indrammer ansigtet, er også et no-go, hvis din mission er et smallere ansigt. Du skal derimod gå efter en sideskilning, som vil skabe illusionen af en mindre rund og slankere ansigtsform.

Når du sætter frisuren, er det vigtigt, at du vipper håret til den side, hvor din naturlige skilning ligger. Din naturlige skilning dikteres af den store hvirvel på dit baghoved, enten i midten eller svagt til den ene side. Hvis din naturlige skilning falder til venstre, skal du også lave din sideskilning i venstre side – og omvendt.

Selvom sideskilningen vil få dit ansigt til at syne slankere, er det ikke nødvendigvis denne frisure, der klæder dig bedst, da det afhænger af din ansigtsform. Men drømmer du om et smallere ansigt, er det klart værd at afprøve.





