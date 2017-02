Her er alternativet til tørshampoo

Med tørshampooens indtog fik alverdens kvinder pludseligt flere gode hårdage, fordi fedtet hår nu kunne reddes ved hjælp af det pudrede produkt.

Men – og der er desværre et stort men, når det gælder brugen af tørshampoo – produktet kan være skadeligt for din hovedbund. Især hvis du ikke får renset håret ordenligt, således at hovedbunden er dækket med et tykt lag tørshampoo, som ikke lader hovedbunden ånde, hvilket kan give skæl og irriteret hud. Det giver heller ikke dine hårrødder gode betingelser for at gro ordentligt, og kan i værste tilfælde resultere i tyndere hår.

Derfor handler det om at være lidt nænsom med brugen af tørshampoo og måske begynde at tænke over nogle mildere alternativer til det effektive, men ret skrappe produkt. Her kommer det japanske skønhedsmærke Mirai Clinical ind i billedet.