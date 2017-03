Her er forårets letteste hårtrend

Hårtrends, som er lette at følge blomstrer frem i foråret. Det hyggelige hårlook er blevet en trend og nu er endnu en lettilgængelig frisure blevet populær: Den lave sideskilning.

Frisuren er elegant og fuld af power, og er blandt andet blevet set på catwalken hos Prada, Dries van Noten og Balmain.

Håret skal være sundt og blankt, så giv det glans med en shine spray, og børst det derefter helt glat med en flad børste, eller brug et glattejern. Lav en skarp sideskilning med spidsen af en kam, og saml håret i en stram, lav hestehale. Hold looket på plads og fri for frizz med en god hårlak.

Her er et par produkter, som kan hjælpe dig med at få en perfekt sideskilning.