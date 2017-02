Her er hårmasken, der får dit hår til at vokse hurtigere

Første trin er at mose en halv banan. Der skal helst ikke være store klumper, da bananklumper kan være svære at få ud af håret. Bland ægget i, og rør godt rundt. Herefter røres de to olier i blandingen, og mandelmælken tilsættes. Såfremt der stadig er klumper fra kokosolien, kan kuren sættes i mikroovnen, så klumperne smelter.

Tip! Tilføj en halv avocado. Avocado er fyldt med omega-3-fedtsyrer og vitaminer, som gør underværker for dit hår.

Hårmaskens virkning skyldes, at banan forstærker håret og hjælper det med at vokse, mens æg modvirker, at håret kruser og olien blødgør samt bekæmper tørhed.





