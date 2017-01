Så sjældent skal du vaske hår, hvis du er brunette

Derfor råder Shar Karegar til, at særligt brunetter undgår at vaske håret mere end to gange om ugen, og husker at give det brune hår rigtigt meget fugt i løbet af ugen med både hårolier og en god hårmaske.

Hvis du er brunette og gerne vil have blankt hår, skal du derfor vænne håret til at blive vasket mindre. I starten vil du formentlig få dage med fedtet hår, men her skal du huske på, at der vil komme en smuk og glansfuld hår-belønning ud af det i sidste ende.





MERE FRA COSTUME