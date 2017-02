Sådan får du hårlooket fra Ganni

Vil du gerne have stor voluminøst hår a la det smukke hår, der blev vist på Ganni-modellerne, skal du desuden alliere dig med en teksturspray, som skal sprayes godt ind ved hårrødderne og i længden for at give fylde og tekstur.

Under showet blev produktet Wild stylers savage panache brugt til at skabe fylden og Crepage de Chignong blev brugt som hårpudder, hvilket gav det lækre, matte look, som især stod flot til det krøllede hår. Alle tre produkter er fra L’Oréal Professionnel og forhandles hos udvalgte frisører.