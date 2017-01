Skal din shampoo og balsam matche?

Svaret fra eksperterne er enstemmigt. For selvom det kan være en fordel at holde sig til de samme ingredienser, er det faktisk ikke nødvendigt at bruge din shampoo og balsam som en matchende duo.

Det kan dog være en god idé at gå efter et sæt produkter med nogenlunde samme formula, så de kan komplimentere hinanden. Har du for eksempel tørt hår, kan en shampoo og balsam fra samme serie give dig en skræddersyet kombination, men en balsam med tilsvarende fugtgivende formular kan også sagtens fungere.

I bund og grund handler det om at finde den kombination, der virker bedst for dig og din hårtype.

Kilde: Realsimple.com





FÅ MERE AF ALT DET, DU IKKE VIL GÅ GLIP AF