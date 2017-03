3 overraskende måder, bagepulver kan hjælpe huden

1. Som en ansigtsskrub

Har du en trist og grå hud, kan det afhjælpes ved hjælp af en ansigtsskrub, som laves ved at blande to teskefulde bagepulver sammen med en teskefuld vand. Det giver en tyk masse, som du skal massere på ansigtshuden og lade sidde i fem minutter.

Rens den af med vand, og oplev derefter, hvordan du vil have en blødere og mere glødende hud. Husk at afslutte med et godt lag fugt fra din sædvanlige fugtighedscreme.

2. Til behandling af urenheder

Desværre findes der er ingen mirakelkure, når det gælder uren hud, men der er alligevel få gode råd, som kan forkorte urenhedernes levetid. Her kommer bagepulveret ind i billedet, fordi det som før nævnt er i besidelse af antibakterielle egenskaber, hvilket vil få urenhedens betændelse og hævelse til at falde.

Bland den samme mængde bagepulver og vand som beskrevet ved ovenstående opskrift på ansigstskrub. Påfør lidt af blandingen på din urenhed, og lad det sidde i to til tre minutter. Gentag om nødvendigt dette en gang dagligt de næste fire dage, og se, hvordan den genstridige urenhed snart vil forsvinde.

3. Som en dybderensende maske

Leder du efter en maske, der kan rense huden i dybden, så prøv at blande to spiseskefulde bagepulver, to spiseskefulde smeltet kokosolie og to til tre dråber tea tree-olie. Bland de tre ingredienser og tilsæt eventuelt en anelse vand, hvis blandingen er for tyk til at smøre i hovedet.

Påfør derefter masken i ansigtet, og lad den sidde i 15 til 20 minutter. Bagepulveret og tee tree-olien virker dybderensende på huden og kokosolien tilfører den fugt, hvilket vil give en ren og velfugtet hud.





