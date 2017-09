4 overraskende metoder, der reducerer urenheder

Is

Så snart du kan mærke, at der er en urenhed på vej, råder vi dig til at ile imod fryseren og fiske en isterning op. Kulden vil nemlig dæmpe hævelsen og virker antibakteriel, hvilket også vil mindske betændelsen.

Sådan gør du:

Pak en isklump ind i et tyndt klæde, og hold den på urenheden i mindst to minutter. Efter de to minutter vil du allerede kunne se en synlig forskel.

Vitaminer

C-vitamin er være vejen frem, når det gælder en genstridig urenhed, fordi det er rigt på antioxidanter, som styrker kapillærerne i huden, og får dem til at trække sig sammen, hvilket reducerer urenhedens hævelse.

Sådan gør du:

Knus en C-vitaminpille, bland den op med to dråber vand, og påfør derefter blandingen på din urenhed. Lad det sidde så længe som muligt, og gentag gerne processen flere gange i løbet af dagen.