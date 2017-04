5 overraskende ting, der giver dig fedtet hud

1. Hvis du renser din hud FOR meget

Vi ved allesammen, at det er vigtigt at rense sin hud morgen og aften, for at slippe af med døde hudceller, makeuprester og generel skidt, som lægger sig på huden i løbet af dagen eller natten.

Men selvom det er en god idé, kan det også godt tage overhånd. Hvis du renser huden for meget, kan du risikere at fjerne hudens naturlige barriere, hvilket kan resultere i to uheldige scenarier: En meget tør eller en ekstra fedtet hud. Sidstnævnte skyldes, at hudens naturlige forsvar vil overproducere olie, for at undgå den udtørrede overflade.

Løsning: Stop endelig ikke med at rense huden, men sørg for at holde dig til din morgen og aftenrutine, og brug desuden et renseprodukt, som ikke er for hård mod din hud.