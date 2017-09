6 franske beautyfavoritter fra apoteket

2. Pssst …

Den lækre ansigtsspray er perfekt at have med i tasken, hvis du har brug for et fugtboost i løbet af dagen. Termalkildevandet fra Avène i Frankrig er kendt for sine beroligende, irritationsdæmpende og anti-inflammatoriske egenskaber. Vandet udtørrer ikke huden, fordi det er pH-neutralt og har et lavt saltindhold.

Brug den efter behov eller som en del af din daglige skønhedsrutine, inden du påfører serum eller creme. Prøv også at opbevare sprayen i køleskabet, så du får en ekstra skøn, kølende effekt.