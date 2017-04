Sådan skal du ikke bruge olier

Selvom du rigtigt gerne vil pleje dit hår, skal du undgå at bruge hårolie for tæt ved hovedbunden, fordi det kan resultere i et meget fedtet look.

Brug derfor kun olie i længderne, ligesom du ville bruge din hårbalsam.

Tip!

Dog kan det være fordelagtigt at massere hovedbunden med kokosolie, hvis den er tør og kløende, men dette skal vaskes ud igen – især hvis du gerne vil undgå at ligne en, som har ladet hårvasken vente for længe på sig.

Kokosolie koldpresset, Urtekram hos Matas.dk 83 kr.

