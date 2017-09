Mød den danske Noora

LIV

Det bedste råd, jeg har fået, er ... “‘vær ikke bange for at være prætentiøs’. En instruktør sagde det til mig og mit hold, og det var ret grænseoverskridende at høre, for jeg har altid tænkt på prætentiøs som et fy-ord. Det er noget nordjysk, tror jeg. Det ramte mig virkelig, og jeg tænkte: ‘Gud ja, Karla, det har du altid været bange for’. Men man må jo også tænke stort en gang imellem.”

Det største, jeg har opnået, er ... “at komme ind på teaterskolen. Det var en helt vild følelse.”

Jeg bliver nervøs over ... “duer, der er lidt for tæt på mig. Fugle er de sjoveste dyr at observere, fordi de har så meget karakter, men jeg bliver altid lidt panisk, når de kommer for tæt på. Min værste frygt er, at en due skal flyve ind i mit hjul, mens jeg cykler. Lidt åndssvagt, når jeg kunne have svaret noget med verdenssituationen.”

Jeg fortryder ... “det, jeg ikke handlede på, mens tid var. At fortryde ting, man har gjort, tjener jo ikke noget formål, og derfor prøver jeg at sige til mig selv, at ting sker af en grund.”