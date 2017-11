Vind den ultimative hudforvandling til 3.995 kroner

Få de hudresultater, som du drømmer om.

Sådan lyder løftet fra skønhedsbrandet Nimue, der har sammensat et 12-ugers program med otte plejeprodukter og fire professionelle behandlinger fra Nimue, så du aldrig mere skal være afhængig af makeup for at føle, at du har en smuk hud.

Programmet fås til nedsat pris i en begrænset periode og sikrer skræddersyet hjælp til din hudtype; miljøbelastet, hyperpigmenteret, problematisk eller sensitiv. Og der er faktisk skønhedsgaranti: Hvis du efter forløbet – det vil sige i den 13. uge – stadig ikke kan undvære din foundation, får du pengene tilbage.

Sådan er du med i konkurrencen om det banebrydende 12-ugers Nimue-program:

Svar rigtigt på nedenstående spørgsmål senest 30. november 2017. Så er du automatisk med i lodtrækningen om:

1 stk. 12 Week Challenge Kit fra Nimue (i den variant, din hud behøver). Kittet indeholder otte banebrydende hjemmeplejeprodukter samt en voucher til fire professionelle hudplejebehandlinger til 3.995 kroner.



Bemærk: Den heldige vinder får direkte besked. Kampagnens penge-tilbage-garanti gælder ikke i forbindelse med denne præmie, ligesom præmien heller ikke kan ombyttes til kontanter.