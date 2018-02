Pas hellere på, når du sætter The End of the F**king World i gang, for du stopper højst sandsynligt ikke før sidste afsnit er forbi. Med sine otte afsnit af i gennemsnit tyve minutters varighed, er denne komedie-krimiserie alt for hurtigt overstået – men en fryd for øjet, så længe det varer.

De to teenagere, Alyssa og James, er begge trætte af deres kedelige liv i forstaden, men da de møder hinanden, bliver deres liv alt andet end kedeligt. The End of the F**king World er en blodig og rørende fortælling, skildret i smukke billeder à la Wes Anderson tilsat vittig dialog.

