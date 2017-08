Anbefaling: Nyt DR-program, vi ikke kan få nok af

De seneste år er DR3 lykkedes med at skabe en række dokumentarserieformater, som vi har fulgt troligt. Vi nævner i flæng: De smukke drenge, De smukke piger, Prinsesser fra Blokken og Petra elsker sig selv.

Nu slår DR’s ungdomskanal til igen med programmet I forreste række, som følger seks balletdansere på Det Kongelige Teater. Alle kæmper for at stå i forreste række på Den Kongelige Ballet, men konkurrencen er hård og flere bukker under for presset om at være exceptionel.